село Кускургуль, село Кускургуль, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Кускургуль

Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Нижнетавдинский район
191902Кускургульсело58°05'66°33'O-42-062

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Антипинское сельское поселение
71632408121с Кускургульсело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тобольский округ
108Кускургульские, юр. татар. инор.при рч. Лаймаке.1611246114595Мечеть 1.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Эскалбинская волость
Кускургульския т. юр., при оз. Кускургуле, на прос. дор.115115252611
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