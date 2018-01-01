село Зозов, село Зозов, Вінницька область (на 2018) — Familio

Зозов

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Липовецкий уезд, Зозовская волость
721. Зозов, местечко бывшее владельческое, при речке Соби, дворов 326, жителей 2241, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, костел, еврей Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Киевская губерния, Липовецкий уезд, Зозовская волость
местечко Зозов

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1704Зозівселоцентр сільської радир-н Липовецькийсільрада Зозівська

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Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Липовецкий уезд, Зозовская волость
Зозов м.
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