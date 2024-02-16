деревня Бурашово, Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Бурашово

Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О возобновлении части межи дачи пустоши Хотяж, переходящей во владение крстьянину Тимофею Богданову дер. Бурышево Узьминской волости Гдовского у. 1911 г. // Центральный г Показать все
Брачное свидетельство данное Узьминским волостным старшиной Трофимом Ивановым крестьянину Петру из деревни Бурашово Узьминской волости для вступления в брак, последняя че Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1630Бурашово (Буршево), д. вл.при колодце.80186811

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Узьминская волость
Бурышево д. 652 стан37205 участок34почтовое отделение Тросно.

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