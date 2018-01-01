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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения д. Любони Турской волости Лужского уезда; план. 1905 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
По жалобе крестьянки М. Орловой на постановление уездного съезда по делу о наследовании имущества в д. Любоне, Турской волости, Лужского уезда. 1892–1893 гг. // Центральн Показать все
По жалобе крестьянки д. Любоне, Турской волости, Лужского уезда, М. Л. Орловой на постановление уездного съезда. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
Об исключении из сельского общества осужденного по суду крестьянина д. Любонь, Турской волости, Лужского уезда, И. В. Передина. 1894–1895 гг. // Центральный государственн Показать все
О перечислении крестьянина с. Любоне Турской волости Лужского уезда А. Григорьева в петербургские ремесленники. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По жалобе крестьян д. Любоне Турской волости Лужского уезда Я. Нифотова и В. Калинина на присвоение их земли крестьянами д. Турская Горка. 1898–1899 гг. // Центральный го Показать все
О перечислении крестьянина дер. Любоне Турской волости Лужского уезда С. Иванова в крестьяне дер. Стаи. 1901 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По жалобе крестьянина д. Любоне Турской волости Е. Богачева на решение Лужского уездного съезда по делу о земле. 1897–1898 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2222Любоне, д. вл.при р. Любонке.5030165459
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Любонь50Ермолова54—16
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Любоне д.414 стан3636 участок35станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312496Любанедеревня58°21'00"30°13'00"O-36-049