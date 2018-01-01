деревня Любане, Шимский район, Новгородская область (на 2018) — Familio

Любане

Шимский район, Новгородская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения д. Любони Турской волости Лужского уезда; план. 1905 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
По жалобе крестьянки М. Орловой на постановление уездного съезда по делу о наследовании имущества в д. Любоне, Турской волости, Лужского уезда. 1892–1893 гг. // Центральн Показать все
По жалобе крестьянки д. Любоне, Турской волости, Лужского уезда, М. Л. Орловой на постановление уездного съезда. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
Об исключении из сельского общества осужденного по суду крестьянина д. Любонь, Турской волости, Лужского уезда, И. В. Передина. 1894–1895 гг. // Центральный государственн Показать все
О перечислении крестьянина с. Любоне Турской волости Лужского уезда А. Григорьева в петербургские ремесленники. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По жалобе крестьян д. Любоне Турской волости Лужского уезда Я. Нифотова и В. Калинина на присвоение их земли крестьянами д. Турская Горка. 1898–1899 гг. // Центральный го Показать все
О перечислении крестьянина дер. Любоне Турской волости Лужского уезда С. Иванова в крестьяне дер. Стаи. 1901 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По жалобе крестьянина д. Любоне Турской волости Е. Богачева на решение Лужского уездного съезда по делу о земле. 1897–1898 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2222Любоне, д. вл.при р. Любонке.5030165459

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Любонь50Ермолова5416

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Турская волость
Любоне д.414 стан3636 участок35станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
312496Любанедеревня58°21'00"30°13'00"O-36-049

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