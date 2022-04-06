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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
20Окол. Плессыпроселочнойр. СожеПлесскому с. об. 174455Болотовск. пр. и Гомел. старооб. 1676
39Имение Плессыпроселкер. Сожеинж. И. Коновальчикову, пр. 143Петро-Павловск. прав. 1676
40Имение Плессыпроселкер. Сожемещ. Кл. Д. Питуновой, старооб. ———Петро-Павловск. прав. 1676
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Плесы34
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Плёсы72