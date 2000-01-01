деревня Новая, Муринская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Новая

Муринская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
О незаконной выдаче паспорта крестьянину д. Новая, Муринской волости, Петербургского уезда, А. Фридману. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
По ходатайству крестьянина Ивана Соплукова о разрешении продажи земли Мещанину Михаилу Егорову в дер. Новой Муринской волости Петербургского уезда Имеется план. 1908–1909 Показать все
По ходатайству крестьянина Ивана Соплякова о разрешении продажи земли при дер. Новой Муринской волости Петербургского уезда Семена Дворжинского. 1909 г. // Центральный го Показать все
О продаже земли крестьянином Александровым в д. Новой Муринской волости Петроградского уезда. 1916–1917 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
О продаже земли крестьянином Крюковым в д. Новой Муринской волости Петроградского уезда. 1917 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
О продаже земли крестьянином Киуру в д. Новой Муринской волости Петроградского уезда. 1917 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258 Показать все
По жалобе крестьянина д. Новой Муринской волости Петроградского уезда Е. Бесстрашного на волостного старшину. 1917 г. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
О продаже земли крестьянином Н. Волнухиным в д. Новой Муринской волости Петроградского уезда. 1914–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
Об отводе 4-м домохозяевам хуторских участков из надельной земли общества крестьян д. Новая Муринской волости Петроградского у. 1915 г. // Центральный государственный ист Показать все
По жалобе А. Буткина деревни Новой Муринской волости на решение волостного суда о подвержении его наказанию за оскорбление Д. Крюковой. 1890 г. // Центральный государстве Показать все
По спору о земле между крестьянкой д. Новой Муринской волости М. Кузнецовой и И. Трофимовым. 1909–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
О разверстании надельной земли крестьян деревни Новой, Муринской волости на хуторские и отрубные участки. 1912–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
464Новая, д. вл.при р. Охте.1716174144

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Д. Новая12Кн. Воронцовы4116

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Муринская волость
Новая д.142 стан1012 участок32Лесное 21 почтово-телеграфное отделение

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