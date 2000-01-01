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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О незаконной выдаче паспорта крестьянину д. Новая, Муринской волости, Петербургского уезда, А. Фридману. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
По ходатайству крестьянина Ивана Соплукова о разрешении продажи земли Мещанину Михаилу Егорову в дер. Новой Муринской волости Петербургского уезда Имеется план. 1908–1909 Показать все
По ходатайству крестьянина Ивана Соплякова о разрешении продажи земли при дер. Новой Муринской волости Петербургского уезда Семена Дворжинского. 1909 г. // Центральный го Показать все
О продаже земли крестьянином Александровым в д. Новой Муринской волости Петроградского уезда. 1916–1917 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
О продаже земли крестьянином Крюковым в д. Новой Муринской волости Петроградского уезда. 1917 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
О продаже земли крестьянином Киуру в д. Новой Муринской волости Петроградского уезда. 1917 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258 Показать все
По жалобе крестьянина д. Новой Муринской волости Петроградского уезда Е. Бесстрашного на волостного старшину. 1917 г. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
О продаже земли крестьянином Н. Волнухиным в д. Новой Муринской волости Петроградского уезда. 1914–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
Об отводе 4-м домохозяевам хуторских участков из надельной земли общества крестьян д. Новая Муринской волости Петроградского у. 1915 г. // Центральный государственный ист Показать все
По жалобе А. Буткина деревни Новой Муринской волости на решение волостного суда о подвержении его наказанию за оскорбление Д. Крюковой. 1890 г. // Центральный государстве Показать все
По спору о земле между крестьянкой д. Новой Муринской волости М. Кузнецовой и И. Трофимовым. 1909–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
О разверстании надельной земли крестьян деревни Новой, Муринской волости на хуторские и отрубные участки. 1912–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
464Новая, д. вл.при р. Охте.1716174144
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Д. Новая12Кн. Воронцовы41—16
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новая д.142 стан1012 участок32Лесное 21 почтово-телеграфное отделение