деревня Никольское, деревня Никольское, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Никольское

Мордовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина дер. Никольской, Мелыуновской волости, Тамбовского уезда и губернии Кулакова Семена Акимовича, обвинявшегося по ст. 246 улож. наказ. 1900–19 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
331Николаевка, д. вл.при прудах Малейках.743125119107

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
Д. Шульгина с Д. Дмитриевкою и Никольским77Кн. Д. П. Волконский514106

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Мельгуновская волость
деревня Никольская«Мордовское»7512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мордовский район
288717Никольскоедеревня52°11'40°49'N-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мордовский муниципальный район, Сельское поселение Шульгинский сельсовет
68614455131д Никольскоедеревня
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