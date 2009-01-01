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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Колеч-Поля, ф. (Янькова), жит. 10 (6 м. 4 ж.), дес. 81, у. гор. 49 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Свядова 10 в.
Конечь-Поле, з. (Зеновича), жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 39, у. гор. 45 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 45 в., ст. ж. д. Березвечь 25 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Колечьполье18
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Колечьполье25