деревня Ошурки, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Ошурки

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Лидский уезд, Ляцкая волость
176. Ошурки, деревня бывшая владельческая, при реке Катре, дворов 4, жителей 56, сукновальня, круподр., питейный дом

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Ляцкая волость
Ошурки, мел. (Кн. Друцкаго Любец.), жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 3, у. гор. 80 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Гродно 46 в.
Ошурки, д. р. Котра, жит. 70 (34 м. 36 ж.), дес. 52,84, у. гор. 80 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Гродно 52 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Остринский поссовет
д Ошурки1

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Остринский сельсовет
д. Ошурки2

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