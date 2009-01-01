Населенное место

Ошурки, мел. (Кн. Друцкаго Любец.), жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 3, у. гор. 80 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Гродно 46 в.