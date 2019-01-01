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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Междуозерской церкви. Список Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
350. Попово, село бывшее государственное, при озере Родионовском, двор 1, жителей 7, церковь православная
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
50Междуозерский-Родионьевский погост (пог.)1-го стана, 4-го зем. уч.Церковн. земля78121325345+церковная служба——озеро Илозеро или Родионьевское.Церковь, где мощи под спудом св. угодн. Иродиона Илозерского Чудотворца, церковно-приходская школа, в старину был монастырь, при Иване IV разорен татарами.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
242754Поповодеревня59°47'с.ш.37°51'в.д.O-37-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19610404283д Поповодеревня