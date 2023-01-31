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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Попкове Ниле Петровиче, запасном унтер-офицере, из крестьян с. Алексеевки Грязинской вол. Липецкого у., обвинявшемся. в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2025Алексеевка, д. вл.при колодце.3623219489
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
749. М. Самовец (Алексеевка), село бывшее государственное и владельческое, при речке Самовце, дворов 234, жителей 1450, церковь православная, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
288853Малая Алексеевкадеревня52°40'40°06'N-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68624440117д Малая Алексеевкадеревня