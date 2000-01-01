село Благовещенка — Familio

Благовещенка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
1022Благовещенское (Иваненновка), мест. вл.при р. Конке.7030233505524Церковь православная 1. Ярмарок 3. Лесная пристань. Лесопильный и кирпичный заводы.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Балковская волость
308. Благовещенка (Иваненково), местечко бывшее владельческое, при реке Конке, дворов 257, жителей 1457, церковь православная, земская почтовая станция, 3 лавки, 3 ярмарк Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9143Благовіщенкаселоцентр сільської радир-н Кам'янсько-Дніпровськийсільрада Благовіщенська

Мы используем куки для улучшения работы сайта.