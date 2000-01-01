деревня Еханово, Шиловичская волость, Духовщинский уезд (на 1904) — Familio

Еханово

Шиловичская волость, Духовщинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
6180Еханово (Еханова), д. каз.при рч. Отре.322583439

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Тюховицкая волость
343. Еханова, деревня бывшая государственная, при реке Отре, дворов 9, жителей 75, 3 торжка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Шиловичская волость
410ЕхановоДеревня31114555Казен. винная лавка.

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