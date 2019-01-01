деревня Хожаево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Хожаево

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Шиленгской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3421Хожаево, сц. вл.при рч. Шелекше.543971718

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Авнегская волость
466. Хожаево, село бывшее владельческое, при речке Шинегоже, дворов 5, жителей 35, церковь православная

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Авнегская волость
65аХожаевоАлексейковск.бывшие помещичьи3139
65бХожаевоАлексейковск.бывшие помещичьи143

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шуйская волость
Хожаево3999365селоРусские20304070

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Гузаревский сельсовет
Хожаево (кх) 7326селоЗимнее: 9 км. Летнее: 9 км.Зимнее: 28 км. Летнее: 28 км.Зимнее: 76 км. Летнее: 82 км.1420

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
36718Хожаеводеревня59°08'с.ш.40°53'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Ботановское сельское поселение
19632404291д Хожаеводеревня

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