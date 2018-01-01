село Романов, Волинська область (на 2018) — Familio

Романов

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Романовская волость
1147. Романов, село бывшее владельческое, дворов 73, жителей 683, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, школа, питейный дом, водяная мел Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Луцкий уезд, Романовская волость
село Романов1212120874499849595264102231059

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2823Романівселоцентр сільської радир-н Луцькийсільрада Романівська

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