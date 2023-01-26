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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
218Покровское (Апраксино, Махалово), с. вл.при р. Орлике.1713157459487Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
52. Покровское (Апраксино, Малахово), село бывшее владельческое, при речке Орлике, дворов 165, жителей 1106, церковь православная, лавка
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Апраксино, Покровское, Малахово тож (село)5Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Малахово Покровское, Апраксино тож (село)5Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Покровское, Малахово, Апраксино тож (село)5Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Покровских, Апраксино, Малахово священно-цер-ковно служителей усадьба5Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
154418Бутово (Покровское)селоПокровскийрк. ОрликВсего: 97. Крестьянского типа: 96.20323343610.77Нарышкино, М.-Б.-Б. ж. д. : 6,4 км.п.-т. о. Нарышкино: 6,4 км.С/с; шк. I-й ст.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
292099Бутоводеревня52°58'с.ш.35°50'в.д.N-36-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54655422111д Бутоводеревня