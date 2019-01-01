посёлок Брыкин Бор, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Брыкин Бор

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Городковическая волость
Брыкин бор русско-Бельгийского Акцюнер. об-ва зеркальная фабр.8655при р. Пре21173893547Городковичи
Беклемишевой доч. д. ст. сов. стор.8656при р. Пре при зеркальн. фабрике7815528Городковичи

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
787Брыкин Борпосёлок54°42'с.ш.40°51'в.д.N-37-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Лакашинское сельское поселение
61646458126п Брыкин Борпоселок

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