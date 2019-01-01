Брыкин Бор
Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Брыкин бор русско-Бельгийского Акцюнер. об-ва зеркальная фабр.8655при р. Пре—21173893547Городковичи
Беклемишевой доч. д. ст. сов. стор.8656при р. Пре при зеркальн. фабрике—7815—528Городковичи
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
787Брыкин Борпосёлок54°42'с.ш.40°51'в.д.N-37-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61646458126п Брыкин Борпоселок