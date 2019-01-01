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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Подосиновка Васильковской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещику губернскому секретарю Николаю Алексеевичу Аргуну. Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Подосиновка Васильковской волости Мышкинского уезда Анатолием Федоровичем Соколовым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4313Подосиновка, д. вл.при р. Корожичне.4515122933
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПодосиновкаXXII. Подосиновское общество263021—21Васильковский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
130228Подосиновкадеревня57°36'37°41'O-37-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28626422161д Подосиновкадеревня