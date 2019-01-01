деревня Подосиновка, деревня Подосиновка, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Подосиновка

Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Подосиновка Васильковской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещику губернскому секретарю Николаю Алексеевичу Аргуну. Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Подосиновка Васильковской волости Мышкинского уезда Анатолием Федоровичем Соколовым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4313Подосиновка, д. вл.при р. Корожичне.4515122933

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Васильковская волость
д. ПодосиновкаXXII. Подосиновское общество26302121Васильковский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кесовогорский район
130228Подосиновкадеревня57°36'37°41'O-37-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кесовогорский муниципальный район, Феневское сельское поселение
28626422161д Подосиновкадеревня
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