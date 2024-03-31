деревня Терноушка, деревня Терноушка, Коротоякский уезд, Воронежская губерния (на 1859) — Familio

Терноушка

Коротоякский уезд, Воронежская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Опись имущества просорушки жителя деревни Терноушки Красенской волости Коротоякского уезда Халина Анисима Тихоновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1868Терноушка, д. каз.при рч. Тростянке.322328112114

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Красненская волость
Терноушка3268деревняРус.-Тростянск.46363
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