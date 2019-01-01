деревня Балтика, деревня Балтика, Кошкинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Балтика

Кошкинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Петропавловская волость
92. Балтийка (Чухонка), деревня бывшая государственная, при речке Чесноковке, дворов 30, жителей 179, молитвенный дом, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кошкинский район
56944Балтикадеревня54°06'с.ш.50°35'в.д.N-39-066

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кошкинский муниципальный район, Сельское поселение Нижняя Быковка
36624452106д Балтикадеревня

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Петропавловская волость
Д. Балтийка. Посел. собст. Эсты. Лютеране46112512520207570
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