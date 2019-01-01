деревня Псарево, деревня Псарево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Псарево

Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Борисоглебский район
385785Псареводеревня57°12'с.ш.39°08'в.д.O-37-103

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Владенная запись лесного надела дер. Псарево Борисоглебской волости Ростовского уезда. 1875 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 979.
Владенная запись дер. Псарево Борисоглебской волости Ростовского уезда 19 сент 1868 - 28 дек 1868. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 980.
Дело о погребении по раскольническому обряду крестьянина дер. Псарево Борисоглебской волости Ростовского уезда Ивана Родионовича Коновалова. 1886–1887 гг. // Гос. архив Я Показать все
Дело по приговору крестьян Борисоглебской волости деревни Псарево от 14 июня 1915 года об устранении от участия на сельских сходах крестьянина Ивана Иванова Шибанова. // Показать все
Дело о регистрации земельного общества дер. Псарево, Борисоглебской волости. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 1712.
Дело о семейном земельно-имущественном разделе гражданки селения Псарево Борисоглебской волости Балдиновой Екатерины Григорьевны с гражданином села Ивакина Балдиновым Ник Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Борисоглебский муниципальный район, Инальцинское сельское поселение
78606405176д Псареводеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7582Псарево, д. каз.при р. Шуле.175204570

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Борисоглебская волость
д. Псарево V. Сущевское общество1243620Спас-Подгорский приход
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