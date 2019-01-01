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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385785Псареводеревня57°12'с.ш.39°08'в.д.O-37-103
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Где упоминается данное место
Владенная запись лесного надела дер. Псарево Борисоглебской волости Ростовского уезда. 1875 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 979.
Владенная запись дер. Псарево Борисоглебской волости Ростовского уезда 19 сент 1868 - 28 дек 1868. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 980.
Дело о погребении по раскольническому обряду крестьянина дер. Псарево Борисоглебской волости Ростовского уезда Ивана Родионовича Коновалова. 1886–1887 гг. // Гос. архив Я Показать все
Дело по приговору крестьян Борисоглебской волости деревни Псарево от 14 июня 1915 года об устранении от участия на сельских сходах крестьянина Ивана Иванова Шибанова. // Показать все
Дело о регистрации земельного общества дер. Псарево, Борисоглебской волости. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 1712.
Дело о семейном земельно-имущественном разделе гражданки селения Псарево Борисоглебской волости Балдиновой Екатерины Григорьевны с гражданином села Ивакина Балдиновым Ник Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78606405176д Псареводеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7582Псарево, д. каз.при р. Шуле.175204570
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Псарево V. Сущевское общество1243620—Спас-Подгорский приход