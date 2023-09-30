деревня Троицкая, деревня Троицкая, Никольская волость, Белгородский уезд (на 1892) — Familio

Троицкая

Никольская волость, Белгородский уезд (на 1892)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Белгородский уезд, Никольская волость
Бродок деревня15238223Земского начальника: 1. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 6. Призывной по отправлению воинской повинности: 4. Военно-конский: 13.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Белгородский уезд
483Троицкая (Бродок), д. вл.при рч. Топлинке.151763293278
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