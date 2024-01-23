- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1534. Нарат-Илга, деревня бывшая государственная, при речке Нарат-Илге, дворов 99, жителей 670, молитвенный дом
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
159132Нарат-Елгасело55°15'50°34'N-39-030
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Документ. Владенная запись Казанской губернии Чистопольского уезда Муслюмкинской волости деревни Нарат-Елга, 1867-1886 гг. Источник: Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Чистопольский муниципальный район, Нарат-Елгинское сельское поселение
92659453101с Нарат-Елгасело
Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Нарат-Илга, Муслюмкинскойкрещеные татары1180
Сосновый Овраг, Муслюмкинскойсм. Нарат-Илга.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3340Нарат-Илга (Сосновый Враг), д. каз.при рч. Бахте.124082156164Мечеть магометанская.
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
НаратъелгаНарат-ЕлгаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.