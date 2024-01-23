село Нарат-Елга, село Нарат-Елга, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Нарат-Елга

Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Муслюмкинская волость
1534. Нарат-Илга, деревня бывшая государственная, при речке Нарат-Илге, дворов 99, жителей 670, молитвенный дом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Чистопольский район
159132Нарат-Елгасело55°15'50°34'N-39-030

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Находки

Где упоминается данное место
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Документ. Владенная запись Казанской губернии Чистопольского уезда Муслюмкинской волости деревни Нарат-Елга, 1867-1886 гг. Источник: Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Чистопольский муниципальный район, Нарат-Елгинское сельское поселение
92659453101с Нарат-Елгасело

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Муслюмкинская волость
Нарат-Илга, Муслюмкинскойкрещеные татары1180
Сосновый Овраг, Муслюмкинскойсм. Нарат-Илга.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3340Нарат-Илга (Сосновый Враг), д. каз.при рч. Бахте.124082156164Мечеть магометанская.

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
НаратъелгаНарат-ЕлгаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.
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