деревня Лопатино, деревня Лопатино, Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Лопатино

Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Угличский район
386350Лопатинодеревня57°34'с.ш.38°34'в.д.O-37-090

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе 2 1/2 надела Шкириным Василием Михайловым, крестьянином д. Лопатино Никольской вол. Угличского у. 1891–1892 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Угличский муниципальный район, Слободское сельское поселение
78646410231д Лопатинодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9249Лопатино, д. вл.при колодце.16473536

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Никольская волость
д. ЛопатиноI. Никольское общество92311314Никольский в Слободищах приход
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