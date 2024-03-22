село Спасское, село Спасское, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Спасское

Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Шенкурский район
105741Спасскоесело62°04'с.ш.42°53'в.д.P-38-062

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Чат по генеалогии Архангельской области
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, Никольское сельское поселение
11658416296с Спасскоесело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Шенкурский уезд
2306Спасский Преображенский погост (Харгала), с.на пр. ст. р. Ваги.9527134755Церквей православных 2.
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