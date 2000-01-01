деревня Лесканово, деревня Лесканово, Леонтьевская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Лесканово

Леонтьевская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе земли по дер. Лесканово Леонтьевской волости Мологского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Дмитрию Ивановичу и Алексею Ивановичу Скарятиным. 188 Показать все
Межевое описание крестьянских дач д. Лесканова Леонтьевской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19203.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3369Лесканово, д. вл.при р. Мологе.244174056

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Леонтьевская волость
д. ЛескановоV. Плесское общество602918Леонтьевский приход
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