деревня Красный Порог, деревня Красный Порог, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Красный Порог

Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район
212680Красный Порогдеревня60°01'33°17'P-36-139

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение
41645472131д Красный Порогдеревня

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Саньковская волость
22Св. Порог (Святое, Святово) (дер.)2-го стана, 1-го зем. уч.Косковского16165549104501015земледелиелесные промыслырека Паша.Часовня
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