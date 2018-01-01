село Раговка, село Раговка, Київська область (на 2018) — Familio

Раговка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Хабенская волость
932. Роговка, деревня бывшая владельческая, при речке Роге, дворов 82, жителей 500

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11416Рагівкаселоцентр сільської радир-н Поліськийсільрада Рагівська

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Хабенской волости

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Хабенская волость
Раковка дер.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close