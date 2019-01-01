село Власьево, село Власьево, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край (на 2019) — Familio

Власьево

Николаевский муниципальный район, Хабаровский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Хабаровский край, Николаевский район
119832Власьевосело53°26'00"140°54'00"N-54-090

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Хабаровский край, Николаевский муниципальный район
8631701902с Власьево#Н/Д

Список населённых мест Приморской области 1912 года

№№ по порядкуНазвание волостей и селенийГод образования селенияДворовМужчинЖенщинОбоих половВерст до волостного правления
Удский уезд, Сергиевская волость
5Дер. Власьевска19091234204445
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