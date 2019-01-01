село Тумаково, село Тумаково, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Тумаково

Ирбейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Ирбейский район
166061Тумаковосело55°47'95°35'N-46-012

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Чат по генеалогии Красноярского края

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Ирбейский муниципальный район, Сельское поселение Тумаковский сельсовет
4619443101с Тумаково#Н/Д
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