деревня Спасская, деревня Спасская, Коношский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Спасская

Коношский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Тавренская волость
421. Спасская (Давыдовская), деревня бывшая удельная, при речке Вели, дворов 27, жителей 162, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Коношский район
105903Спасскаядеревня60°59'с.ш.41°07'в.д.P-37-119

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о наведении справок о политической благонадежности симферопольского мещанина Хаита, проживающего в деревне Спасской Тавренгской волости Вельского уезда для сдачи экз Показать все
Дело о наложении штрафа на крестьянина Мургина деревни Спасской Тавренгской волости Вельского уезда. 1915–1916 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Де Показать все
Дело о наложении штрафа на крестьянина Юрьева деревни Спасской Тавренгской волости Вельского уезда. 1915–1916 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Дел Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Коношский муниципальный район, Тавреньгское сельское поселение
11622432251д Спасскаядеревня

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вельский уезд, Хмельницкая волость
Спасская99724деревняРусские56125157282

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Тавренгская волость
4242СпасскоеХмельницк.Преображенскийбывшие удельные802841118116
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