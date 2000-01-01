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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
421. Спасская (Давыдовская), деревня бывшая удельная, при речке Вели, дворов 27, жителей 162, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
105903Спасскаядеревня60°59'с.ш.41°07'в.д.P-37-119
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Где упоминается данное место
Дело о наведении справок о политической благонадежности симферопольского мещанина Хаита, проживающего в деревне Спасской Тавренгской волости Вельского уезда для сдачи экз Показать все
Дело о наложении штрафа на крестьянина Мургина деревни Спасской Тавренгской волости Вельского уезда. 1915–1916 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Де Показать все
Дело о наложении штрафа на крестьянина Юрьева деревни Спасской Тавренгской волости Вельского уезда. 1915–1916 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Дел Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11622432251д Спасскаядеревня
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Спасская99724деревняРусские56125157282
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4242СпасскоеХмельницк.Преображенскийбывшие удельные802841118116