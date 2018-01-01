село Жерноклёвы, село Жерноклёвы, Черкаська область (на 2018) — Familio

Жерноклёвы

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Безпальчевская волость
180. Жерноклев, село бывшее государственное и владельческое, при реке Супое, дворов 203, жителей 1137, церковь православная, 3 питейных дома, 15 ветряных мельниц, 3 масло Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27198Жорнокльовиселоцентр сільської радир-н Драбівськийсільрада Жорнокльовівська

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Золотоношский уезд, Безпальчевская волость
3.0Жерноклевы селоЖерноклевское козаков3351521973096106781288

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
952Жерноклиовы (Жерноклевы), с. вл. и казач.при р. Супое.3020121424489Церковь православная 1.
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