село Горка Полонка, село Горка Полонка, Волинська область (на 2018) — Familio

Горка Полонка

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Лавровская волость
1093. Горко-Полонка, село бывшее владельческое, при речке Подонке, дворов 34, жителей 270, церковь православная, питейный дом, водяная мельница

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2781Гірка Полонкаселоцентр сільської радир-н Луцькийсільрада Гіркополонківська

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