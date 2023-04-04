Малое Сазаново
Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
716724Малое Сазановодеревня58°04'00"53°20'00"O-39-071
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Находки
Где упоминается данное место
Крест нательный, XIX век. Источник: goskatalog.ru
Крест нательный, XIX век. Источник: goskatalog.ru
Пластина браслета наборного, XIX век. Источник: goskatalog.ru
Кочедык - крюк для плетения из лозы, лыка, бересты, XIX век. Источник: gos Показать все
Грузило для сети рыболовной, рубеж XIX-XX веков. Источник: goskatalog.ru Показать все
Грузило для сети рыболовной, рубеж XIX-XX веков. Источник: goskatalog.ru Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
94604445116д Малое Сазановодеревня