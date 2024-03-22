деревня Изъялово, деревня Изъялово, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Изъялово

Сафоновский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сафоновский район
176360Изъяловодеревня55°14'00"33°50'00"N-36-032

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Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Сафоновский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
66641485146д Изъяловодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3173Изъялово, сц. вл.при р. Вязьме и рч. Изъяловке.311148286

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Сережанская волость
73Изъялово ВерхнееДеревня31104034Мелочная лавка.
74Изъялово НижнееСело30224035Водяная мельница и винная лавка.
75ИзъяловоВладельческая усадьба31211
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