деревня Яхново, деревня Яхново, Лужский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859) — Familio

Яхново

Лужский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земельные планы Лудонской волости пуст. Яхновой. 1907 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 494.
Земельные планы Лудонской волости пуст. Яхновой. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 495.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2475Яхново, д. вл.при колодцах.7530322
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