деревня Лужала, деревня Лужала, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Лужала

Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Сернурский район
715203Лужаладеревня56°56'49°04'O-39-111

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Чат по генеалогии Республики Марий Эл

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Сернурский муниципальный район, Чендемеровское сельское поселение
88648475161д Лужаладеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
15427Сернур большой (Лужала, Сернур), д. каз.при рч. Сердежке.685068223243Сельское управление.
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