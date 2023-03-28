агрогородок Зубки, агрогородок Зубки, Клецкий район, Минская область (на 2021) — Familio

Зубки

Клецкий район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Клецкая волость
812. Зубки, село бывшее владельческое, при реке Зубки, дворов 11, жителей 126, церковь православная

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Чат по генеалогии православного духовенства

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Клецкий район, Зубковский сельсовет
д Зубки499

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Слуцкий уезд
Зубки41Мержеевский и Пернович38170171

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Клецкая волость
Зубки, имение5712123567
Зубки, село255372123567

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Клецкий район, Зубковский сельсовет
аг. Зубки207
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