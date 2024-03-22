другой Итмар-пось, другой Итмар-пось, Чебаевская волость, Ядринский уезд (на 1914) — Familio

Итмар-пось

Чебаевская волость, Ядринский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Чебаевская волость
Итмары, Чебаевскойчуваши226

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Ядринский уезд
3617Итмар-пось, окол. каз.при рч. Ширарке.5918328183
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