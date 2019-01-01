хутор Красноармейский, хутор Красноармейский, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Красноармейский

Мартыновский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Мартыновский район
532281Красноармейскийхутор47°15'00"41°26'00"L-37-035

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Чат по генеалогии Ростовской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Мартыновский муниципальный район, Новоселовское сельское поселение
60630456106х Красноармейскийхутор
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