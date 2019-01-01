деревня Языково, деревня Языково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Языково

Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Борисоглебский район
384995Языководеревня57°19'с.ш.39°00'в.д.O-37-103

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Владенная запись дер. Языково Ивановской волости Ростовского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1047.
Владенная запись лесного надела дер. Языково Ивановской волости Ростовского уезда. 1875–1876 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1048.

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Борисоглебский муниципальный район, Борисоглебское сельское поселение
78606407206д Языководеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7540Языково, д. каз.при р. Лехте.288185153

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Ивановская волость
д. ЯзыковоI. Введенское общество132923Введенский приход
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