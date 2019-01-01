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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384995Языководеревня57°19'с.ш.39°00'в.д.O-37-103
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Где упоминается данное место
Владенная запись дер. Языково Ивановской волости Ростовского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1047.
Владенная запись лесного надела дер. Языково Ивановской волости Ростовского уезда. 1875–1876 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1048.
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78606407206д Языководеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7540Языково, д. каз.при р. Лехте.288185153
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЯзыковоI. Введенское общество132923—Введенский приход