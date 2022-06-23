сельцо Спасское, сельцо Спасское, Александро-Карамалинская волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Спасское

Александро-Карамалинская волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Татарстан

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2029Спасское, сельцо.при рч. Менле.6010134034Р. — Делание колес.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Александро-Карамалинская волость
18Спасское, с-цо при реч. Мелле, на зем. трак., х.-з. маг.6010287869Земледелие
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