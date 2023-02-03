деревня Вамперщина, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Вамперщина

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Дубичская волость
Вамперщизна, ур. (каз.), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 13½, у. гор. 56 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Поречье 37 в.
Вамперщизна, д., жит. 62 (29 м. 33 ж.), дес. 18,16, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Новодворский сельсовет
д Вамперщина9

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Остринский сельсовет
д. Вамперщина10

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