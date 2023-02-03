- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Вамперщизна, ур. (каз.), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 13½, у. гор. 56 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Поречье 37 в.
Вамперщизна, д., жит. 62 (29 м. 33 ж.), дес. 18,16, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Вамперщина9
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Вамперщина10