выселок Щелино, Устьцилемский район, Автономная область Коми (на 1930) — Familio

Щелино

Устьцилемский район, Автономная область Коми (на 1930)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
выселок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Коми

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Печорский уезд, Устьцылемская волость
Шелинскийвысел.Хабарицкогопри р. Шелине, впад. в Печору[...]1113Бугаевскому

Список населённых мест Коми области 1930 года

НазваниеТипОт сельского исполкома в кмОт районного исполкома в кмОт областного исполкома в кмХозяйствМужчинЖенщинВсего
Автономная область Коми, Устьцилемский район, Хабарицкий сельсовет
Щелина 1513деревня1853883561117

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