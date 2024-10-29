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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2740Фофонова, сл. каз.при рч. Малинового Оврага.¼25¾150534557Церковь православная 1. Сельское правление. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1049. Фофоновская, пригородная слобода бывшая государственная, дворов 188, жителей 1133, волостное правление, церковь православная, лавка, кирпичный завод, ярмарка 15-го Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
слобода Фофоновская1853148001920496633654613179сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Фофонская, Инвалидная тож слоб.5299при речке без имени и овраге Малиновомъ3409769901866110½—волостн. правл.2 цер. кам., цер.-пр. шк., ярмар. 15 авг., 3 кирпич. завода, квартира урядника 9 участка
При цер. Фофановской слоб. посел.5300————100——волостн. правл.