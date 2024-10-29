слобода Фофонова, Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Фофонова

Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2740Фофонова, сл. каз.при рч. Малинового Оврага.¼25¾150534557Церковь православная 1. Сельское правление. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Фофоновская волость
1049. Фофоновская, пригородная слобода бывшая государственная, дворов 188, жителей 1133, волостное правление, церковь православная, лавка, кирпичный завод, ярмарка 15-го Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Фофоновская волость
слобода Фофоновская1853148001920496633654613179сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Фофоновская волость
Фофонская, Инвалидная тож слоб.5299при речке без имени и овраге Малиновомъ3409769901866110½волостн. правл.2 цер. кам., цер.-пр. шк., ярмар. 15 авг., 3 кирпич. завода, квартира урядника 9 участка
При цер. Фофановской слоб. посел.5300100волостн. правл.

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