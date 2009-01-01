Населенное место

Зябки, им. (Барона Кехле), оз. Долгое, жит. 62 (33 м. 20 ж.), дес. 266, у. гор. 44 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 44 в., ст. ж. д. Березвечь 30 в.

Зябки, м. (Коссова), оз. Долгое, жит. 42 (23 м. 19 ж.), дес. 92 раз. см. пред.