деревня Зябки, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Зябки

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Прозорокская волость
137. Зябки, местечко бывшее владельческое, при озере Болчай, дворов 13, жителей 166 (21 ч. лиц), питейный дом

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Прозоровская волость
Зябки, им. (Барона Кехле), оз. Долгое, жит. 62 (33 м. 20 ж.), дес. 266, у. гор. 44 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 44 в., ст. ж. д. Березвечь 30 в.
Зябки, м. (Коссова), оз. Долгое, жит. 42 (23 м. 19 ж.), дес. 92 раз. см. пред.
Зябки, д., оз. Долгое, жит. 44 (23 м. 21 ж.), дес. 125, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Псуевский сельсовет
д Зябки15

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Псуевский сельсовет
д. Зябки23

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