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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
137. Зябки, местечко бывшее владельческое, при озере Болчай, дворов 13, жителей 166 (21 ч. лиц), питейный дом
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Зябки, им. (Барона Кехле), оз. Долгое, жит. 62 (33 м. 20 ж.), дес. 266, у. гор. 44 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 44 в., ст. ж. д. Березвечь 30 в.
Зябки, м. (Коссова), оз. Долгое, жит. 42 (23 м. 19 ж.), дес. 92 раз. см. пред.
Зябки, д., оз. Долгое, жит. 44 (23 м. 21 ж.), дес. 125, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Зябки15
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Зябки23