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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Василево Колобовской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Николаю Валерьяновичу Бибикову, Марии Валериановне Ба Показать все
Дело об оставлении прошения крестьян с. Старопетровское, дер. Василево Колобовской волости Пошехонского уезда о взыскании переплаченного оброка с помещика Валериана Алекс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4571Василево, д. вл.при рч. Кероме.121861818
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ВасильевскоеV. Мормужинское общество22198VIII—4Мормужинский приход
д. ВасильевскоеVIII. Согожинское обществосмотри № 19
д. Васильево IX. Старо-Петровское общество302510—Старо-Петровский приход