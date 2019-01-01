деревня Спирки, деревня Спирки, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Спирки

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Спирки, Щениковской волости Д. В. Матвеичева с Е. П. Матвеичевой. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ро Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Спирки, Щениковской волости Д. В. Матвеичева с мачехой Е. П. Матвеичевой. 1921–1922 гг. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Спирки, Щениковской волости Д. В. Матвеичева с мачехой Е. П. Матвеичевой. 1921–1922 гг. // Гос. архив Ярославской области Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7392Спирки, д. вл.при колодцах.4429205066

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щениковская волость
д. СпиркиV. Петриловское общество43321Алексеевский в Гарях приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
4654Спиркидеревня56°52'39°44'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ильинское городское поселение
24609151166д Спиркидеревня
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