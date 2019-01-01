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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Спирки, Щениковской волости Д. В. Матвеичева с Е. П. Матвеичевой. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ро Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Спирки, Щениковской волости Д. В. Матвеичева с мачехой Е. П. Матвеичевой. 1921–1922 гг. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Спирки, Щениковской волости Д. В. Матвеичева с мачехой Е. П. Матвеичевой. 1921–1922 гг. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7392Спирки, д. вл.при колодцах.4429205066
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. СпиркиV. Петриловское общество43321—Алексеевский в Гарях приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4654Спиркидеревня56°52'39°44'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609151166д Спиркидеревня