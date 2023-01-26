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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об уступке крестьянами д. Вейна Наровской волости Ямбургского уезда участка земли Кугемнинской евангелическо-лютеранской церкви. 1898 г. // Центральный государственный ис Показать все
По жалобе крестьян с. Вейно Наровской волости на постановление уездной комиссии о прекращении производства дела по общему разверстанию разноправных земель. 1914 г. // Цен Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5144Вейна, д. каз.при оз. Вейне (Липовском).6770134848
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Вейно д.661 стан66231 участок73станция Усть-Нарова.