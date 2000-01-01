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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1501Новая Киргизова (Юлдашева, Елдашева), деревня.при рч. Сюни.11065133842Р. — Пчеловодство.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
684. Киргизова Новая, деревня бывшая государственная, при речке Сюни, дворов 33, жителей 188, мечеть
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
9Ново-Киргизова, д. при р. Сунь, на прос. дор., вод. мел., муж. и жен. мисс. уч., бак. лав., х.-з. маг.1008279079Земледелие